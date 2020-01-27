سر استبعاد فايلر لـ“قفشة“ من مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

دخلت العلاقة بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، مع محمد مجدي ”قفشة“، لاعب وسط الفريق، في نفق مظلم، خاصة بعد أن قام المدرب باستبعاد اللاعب من قائمة القلعة الحمراء التي خاضت لقاء النجم الساحلي التونسي أمس الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه النيجيري جونيور أجايي، ليتصدر الفريق المجموعة ويؤجل حسم التأهل للقاء الجولة السادسة والأخيرة أمام الهلال السوداني، المقررة إقامته في أم درمان بالسودان في بداية شهر فبراير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”فايلر اتخذ قرارا مفاجئا أمس باستبعاد قفشة من قائمة لقاء النجم الساحلي، رغم الحاجة الشديدة لجهوده في اللقاء وعدم وجود لاعب بديل له في الفريق بعد تجميد صالح صالح، وجاء هذا القرار بسبب رفض اللاعب لقرار الجهاز الفني بوضعه على دكة البدلاء في بعض المباريات الأخيرة، حيث انفجر في وجه فايلر بعد محاضرة لقاء النجم فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء في اللقاء، وطلب المشاركة في التشكيل الأساسي أو استبعاده بشكل نهائي من القائمة، وهو ما قام به فايلر وطلب من سيد عبدالحفيظ توقيع عقوبة مناسبة على اللاعب“.

وأضاف المصدر: ”فايلر كان قد دخل في صدام مع قفشة قبلها بساعات قليلة فور علمه بمشاركة اللاعب في دورة خماسية على ملعب نجيل صناعي، أثناء الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون في الدوري، ووجه لوما شديدا للاعب ووصفه بالمستهتر، خاصة أن النجيل الصناعي قد يتسبب بإصابة قوية له بالركبة، كما أن الجهاز كان قد منح الفريق إجازة للتخلص من حالة الإرهاق الشديد وليس للمشاركة في مباريات ترفيهية“.

وتابع: ”محمد مجدي دخل القائمة السوداء لرينيه فايلر وقد يجد اللاعب نفسه على دكة البدلاء لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة، ليتم تكرار سيناريو صلاح محسن، حيث تم تجميد الأخير بسبب تمرده على الجهاز الفني وغيابه عن التدريب من دون إذن، بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي لإحدى مباريات الفريق، كما قد يواجه قفشة مصير صالح جمعة ولا يتم ضمه لقائمة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يفكر في تغيير طريقة لعب الفريق والتخلص من صانع الألعاب والاعتماد على رأسي حربة مثل أليو بادجي وجونيور أجاي ومن خلفهما حسين الشحات ورمضان صبحي بعد عودته من الإصابة“.

وأردف المصدر: ”يحاول سيد عبدالحفيظ التدخل لحل الأزمة قبل أن تتعقد بإجبار قفشة على الاعتذار لفايلر وتوقيع عقوبة مالية مناسبة عليه وتعهده بعدم الاعتراض على أي قرار للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة“.

ومن جانب آخر، أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، انتقال صلاح محسن، لاعب الفريق، إلى صفوف نادى سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعد أن تمسك اللاعب بالرحيل بسبب تجميده على دكة البدلاء منذ عدة أشهر، وحتى يحافظ على حظوظه في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن.