هدف مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي.. 1/0 للمارد الأحمر (فيديو)

سجل جونيور أجايي الهدف الأول للنادي الأهلي المصري في المباراة التي جمعته مع النجم الساحل التونسي، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف جونيور أجايي في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويملك الأهلي 7 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، حصدها من فوزين، وتعادل مع بلاتينيوم، علمًا بأن النجم الساحلي فاز على الأهلي في تونس.

في حين يملك النجم الساحلي 9 نقاط في صدارة المجموعة، وحصدها من الفوز 3 مباريات على بلاتينيوم والأهلي والهلال السوداني، في حين خسر النجم أمام الهلال.