تعادل زيسكو مع أول أغسطس يؤهل نادي الزمالك رسميا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق زيسكو الزامبي التعادل مع منافسه أول أغسطس بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة زيسكو وأول أغسطس على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة الأفريقية.

وبهذة النتيجة ضمن نادي الزمالك المصري الصعود بشكل رسمي، بجانب مازيمبي الذي ضمن التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

الزمالك تعادل أمام مازيمبي الكونغولي سلبيا مساء أمس الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في المسابقة القارية الأكبر.

وأصبح رصيد كل من زيسكو وبريميرو وأول أغسطس 3 نقاط، وبذلك حسم الزمالك صاحب الـ8 نقاط التأهل في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد مازيمبي الذي حسم الصدارة.

ودخل زيسكو المباراة وليس لديه أمل في التأهل بسبب تفوق الزمالك في المواجهات المباشرة، لكنه استطاع أن يحقق النتيجة الذي أقصت بريميرو دي أوغوستو قبل استضافة الزمالك في الجولة الأخيرة بأنغولا.

وتقدم زيسكو يونايتد في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق كالينغو الذي حصل على عرضية من الجانب الأيمن وسددها رأسية رائعة في المرمى الأنغولي.

وعاد بريميرو دي أوغوستو في النتيجة بالدقيقة 69 من عمر المباراة من خلال أري بابل أفونسو الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك زيسكو.