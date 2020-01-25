الهلال السوداني يخطف فوزا قاتلا من بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

اقتنص نادي الهلال السوداني فوزا قاتلا من بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف في مباراة الجولة الخامسة.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 9 من 5 مباريات متساوياً مع النجم في الرصيد لكن من 4 مباريات، بينما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي المصري نظيره النجم على ملعب استاد السلام في التاسعة مساء الأحد، بختام مباريات الجولة الخامسة.

ومن المنتظر أن يخرج الأهلي في الجولة السادسة لملاقاة الهلال على ملعب الأخير، بينما يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم.

وأهدر فريق بلاتينيوم ركلة جزاء في الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وكاد أن يسجل مرتين في الدقائق 43 و45 لكنها مرت بسلام على شباك الهلال.

واستغل مهاجم الهلال محمد موسى خطأ دفاعيا من بلاتينيوم بعدما استلم كرة طويلة وسددها أرضية في شباك بلاتينيوم في الدقيقة 85.