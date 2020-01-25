مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. فايلر يحدد للاعبيه عنصر حسم المواجهة

طالب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، لاعبي فريقه بطل مصر، بضرورة التركيز وحسن الانتشار والتهديف المبكر لحسم مباراة النجم الساحلي، والاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسيلتقي الأهلي مع المنافس التونسي، غدا الأحد، باستاد السلام، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني كان حريصا على دراسة النجم من خلال عدة تسجيلات لبعض مباريات المنافس؛ بهدف التعرف على كل كبيرة وصغيرة قبل اللقاء.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات للصحفيين: ”فايلر طالب اللاعبين بالتركيز الشديد وتنفيذ المهام المكلف بها كل لاعب وحسن الانتشار في الملعب والاهتمام باللمسة الأخيرة لإحراز هدف مبكر يحرم النجم من اللجوء إلى إهدار الوقت“.

وتابع: ”المدرب كان حريصا على تحفيظ اللاعبين جملا فنية وخططية وأساليب بديلة في حالة لجوء المنافس إلى التكتل الدفاعي“.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم المتصدر بـ9 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث بـ6 نقاط، وسيلتقي مع بلاتينيوم الأخير بنقطة وحيدة، في وقت لاحق اليوم السبت.

وسيؤدي النجم الساحلي، مساء اليوم، تدريبه الرئيسي على استاد السلام، الذي سيستضيف المباراة.