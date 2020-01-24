كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الزمالك المصري اختبارا صعبا أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة بإستاد السلام في القاهرة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجمعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في صراع التذكرة الثانية للتأهل عن هذه المجموعة بعد أن حسم مازيمبي تذكر الصعود لربع النهائي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا .. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بإستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

سيناريوهات تأهل الزمالك

يتصدر مازيمبي ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط وخلفه الزمالك برصيد 7 نقاط ثم بريميرو دو أغوستو الأنغولي وزيسكو الزامبي برصيد نقطتين لكل منهما.

يحتاج الزمالك لحسم التأهل في مواجهة مازيمبي إلى سيناريو الفوز للوصول إلى 10 نقاط، وهو ما يضمن له الصعود لتتبقى حسابات الصدارة معلقة بتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

وفي حالة تعادل الزمالك يصل إلى 8 نقاط، ويصعد أيضا في حالة عدم فوز بريميرو دو أوجوستو، خاصة أن الزمالك يتفوق في اللقاءات المباشرة على زيسكو.

ويبقى السيناريو الثالث وهو خسارة الزمالك وتجمد رصيده عند 7 نقاط، فإنه قد يصعد أيضا حال تعادل زيسكو مع بريميرو دو أوجوستو.

تاريخ المواجهات

بدأت اللقاءات في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2002 وتعادلا في الكونغو بهدف لكل منهما، وفاز الزمالك في القاهرة بثنائية حسام حسن ثم تقابلا في ربع نهائي نسخة 2012 (مرحلة المجموعات)، وفاز مازيمبي بثنائية دون رد بالكونغو، وإيابا في القاهرة بثنائية مقابل هدف واحد.

وتقابل الفريقان أيضا في ربع نهائي نسخة 2014 (مرحلة المجموعات)، وفاز مازيمبي بهدف في الكونغو وتعادلا دون أهداف في مصر، ثم خسر الزمالك لقاء الجولة الأولى بمرحلة المجموعات (ثمن نهائي) النسخة الحالية بثلاثية دون رد.

وسجل الزمالك في شباك مازيمبي خلال 7 مواجهات 4 أهداف فقط، (هدفين) عن طريق حسام حسن، وعبد الحليم علي والبنيني رزاق اوتوموتسي، بينما أحرز مازيمبي 9 أهداف.

الزمالك والثأر

يبحث الزمالك عن الثأر ورد الاعتبار بعد خسارته بثلاثية دون رد في الكونغو، وهو اللقاء الذي كان سببا مباشرا في إقالة المدرب الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بواقعية عن اللقاء، مؤكدا أن فريقه جاهز لتحقيق هدف التأهل، ولكنه رفض فكرة المقارنة بمباراة الجولة الأولى، خاصة أن الظروف اختلفت على حد قوله بعد توليه المهمة بجانب تأهل مازيمبي.

ويغيب عن الزمالك عبد الله جمعة الظهير الأيسر والمغربي خالد بوطيب للإصابة، والكونغولي كابونغو كاسونغو لعدم الجاهزية، ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وكريم بامبو وعمر السعيد، والحارس محمد صبحي لأسباب فنية.

ويعتمد الزمالك على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد أبوجبل وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي، وأمامهما صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما، وعلى الأطراف الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي مع قيادة مصطفى محمد للهجوم، مع إمكانية ظهور محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو في التشكيلة الأساسية أو كأوراق رابحة في الشوط الثاني.

مازيمبي ومواجهة كارتيرون

ستكون المواجهة خاصة لفريق مازيمبي أمام مدربه الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون الذي توج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا من قبل، ولكن المدرب ميهايو كازيمبي مدرب مازيمبي الذي عمل مساعدا لكارتيرون، أكد أنه ليس تلميذا للمدرب الفرنسي وسيسعى لتحقيق الفوز على الزمالك في عقر داره.

ويغيب عن مازيمبي قائده تريسور مبوتو للإصابة، ويعتمد الغربان على تشكيلة تضم الحارس سيلفان جوبوهو، وأمامه الرباعي تاندي موابي وكاباسو شونجو وكيفين موندوكو وونولو كوليبالي للدفاع.

ويقود خط الوسط إيساما مبيكو كلاعب ارتكاز وبجواره كوفي كوامي وجيان أوريجا، مع مثلث الهجوم رينفورد كالابا وكابانجو وجاكسون موليكا.

وأكد أسامة نبيه مدرب المنتخب المصري الأسبق ونجم الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن الزمالك سيكون تحت ضغط كبير لحاجته للثأر من مازيمبي ورد الاعتبار بجانب حسم التأهل وأيضا الاستفادة من الحضور الجماهيري.

وأوضح أن الزمالك قادر على تحقيق الفوز بشرط الابتعاد بعض الشيء عن الأداء الاستعراضي واستغلال الفرص وعدم ترك مساحات لعناصر الهجوم الكونغولي خاصة موليكا.