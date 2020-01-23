مباراة الأهلي والنجم.. الفريق التونسي يخسر جهود لاعبَين قبل مواجهة المارد الأحمر

سيفتقد النجم الساحلي التونسي جهود مهاجمه سليمان كوليبالي ولاعب الوسط ماهر الحناشي عندما يلعب في القاهرة أمام الأهلي المصري في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

واستبعد الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب النجم الثنائي كوليبالي والحناشي من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وأعلن النادي التونسي في بيان اليوم الخميس أن ”المهاجم كوليبالي يشكو من بعض الألم وخاض التدريب الأخير منفردا، قرر الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي عدم المجازفة به في المباراة المقبلة وكذلك زميله الحناشي العائد من الإصابة“.

وضم النجم الساحلي كوليبالي القادم من ساحل العاج إلى قائمته الأفريقية بعد تسوية أزمته مع الأهلي المصري ناديه السابق.

كما يستمر غياب صانع اللعب ياسين الشيخاوي عن تشكيلة النجم الساحلي بسبب الإصابة.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 4 مباريات متقدما بفارق نقطتين عن الأهلي.

ويأتي الهلال السوداني، الذي سيلعب خارج أرضه بعد غد السبت أمام بلاتينوم من زيمبابوي، في المركز الثالث بست نقاط يليه بلاتينوم في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.