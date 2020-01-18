تقارير: مخمور يهاجم ملعب الهلال السوداني بـ“كلاشنكوف“

كشفت تقارير صحفية أن ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ الخاص بنادي الهلال السوداني، تعرض لاقتحام مفاجئ من أحد المسلحين، في الساعات الأخيرة من، مساء أمس الجمعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”كوفر ووتر“ فإنه في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة، تعرض ملعب الهلال لهجوم غادر بالذخيرة الحية، إذ أطلق شاب طلقات من سلاح كلاشنكوف في الهواء وباتجاه المارة وداخل ملعب الجوهرة الزرقاء، بلغت 60 طلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة وأفراد من أمن الجوهرة تمكنوا من إلقاء القبض على المسلح، وقادوه إلى قسم الصناعات في أم درمان.

الصحيفة أكدت أن الإفادات الأولى للمتهم، الذي يدعى بخيت يوسف آدم، أوضح خلالها أنه يتعاطى الخمور بشكل دائم، لكنه لم يدل بأي شيء حول الواقعة حتى الآن.

يذكر أن الهلال يستعد للحلول ضيفا على بلاتينيوم الزيمبابوي في 25 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بينما يخوض لقاء الجولة الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام الأهلي المصري على ملعب الجوهرة الزرقاء في الأول من فبراير المقبل.

ويحتل الأزرق المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف الأهلي صاحب السبع نقاط، والنجم الساحلي التونسي تسع نقاط، وأخيرا يحل بلاتينيوم بنقطة وحيدة.