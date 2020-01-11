الوداد المغربي يقتنص نقطة ثمينة من بترو أتليتيكو في دوري أبطال أفريقيا

اقتنص الوداد البيضاوي المغربي تعادلا ثمينا 2-2 خارج أرضه مع بترو أتليتيكو الأنغولي ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

ووضع كازادي كاسينغو القادم من الكونغو الديمقراطية الوداد في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية من بدر كادارين.

وأدرك بترو أتليتيكو التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة هائلة بعيدة المدى للمهاجم هيرينيلسون كارامو.

وأهدر وليد الكرتي فرصة استعادة التقدم في الدقيقة 29 بعدما تصدى الدفاع بصعوبة لتسديدته من مدى قريب.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم 2-1 عبر هدف للمهاجم داني بعدما فشل أحمد رضا التاكناوتي حارس الوداد في منع الكرة من دخول مرماه.

وأدرك الوداد التعادل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الوسط يحيى جبران.

وكاد داني أن يسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 من ركلة حرة لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

وظل الوداد في المركز الثاني في المجموعة بست نقاط، متأخرا بفارق أربع نقاط عن ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا الذي تأهل إلى دور الثمانية.

وتجمد رصيد اتحاد العاصمة الجزائري، الذي خسر 2-1 أمام صن داونز في جنوب أفريقيا اليوم، عند نقطتين من تعادلين، بينما يحتل بترو أتليتيكو المركز الرابع بنقطتين أيضا، لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن بطل الجزائر.