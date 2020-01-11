النادي الأهلي يعود بتعادل صعب أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

عاد الأهلي المصري بنقطة التعادل أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي رفع رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتًا، انتظارًا لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم، حيث يملك كل منهما 6 نقاط، بينما حصد بلاتينيوم نقطته الأولى في المجموعة.

متاعب الأهلي بدأت قبل بداية المباراة، بعدما أصيب وليد سليمان بشد في عضلة السمانة، أثناء إجراء عمليات الإحماء، ليتم استبعاده وإشراك محمد مجدي قفشة بدلًا منه.

ومن خطأ في تمركز دفاعات الأهلي، بداية من علي معلول في الجانب الأيسر، نجح فريق بلاتينيوم في تسجيل هدف أول بشباك محمد الشناوي بالدقيقة 19.

وفي الدقيقة 51 نجح النادي الأهلي في إحراز هدف التعادل عن طريق مروان محسن من متابعة رائعة لكرة عادت من يد الحارس بعد تسديدة أجايي، وسط مساهمة من محمود عبدالمنعم ”كهربا“.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من هدف صاروخي في الدقيقة 81 بعد تسديدة بعيدة وقوية من جانب نجالا لاعب بلاتينيوم، ويعود الشناوي ليمسك بالكرة بعد لعب أصحاب الأرض ركلة ركنية خطيرة.