الوداد ينفرد بالمركز الثاني في مجموعته بفوز كبير على بترو أتليتيكو في دوري أبطال أفريقيا

سجل الوداد البيضاوي المغربي هدفا في الشوط الأول وأضاف ثلاثة في الثاني ليفوز 4-1 على ضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وضغط الوداد، الذي سانده جمهور غفير في استاد محمد الخامس وسط الدار البيضاء، بقوة منذ البداية لكن العارضة حرمت الزوار من هدف في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح المهاجم أيوب الكعبي في وضع الوداد في المقدمة بالدقيقة 29 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك بترو أتليتيكو التعادل في الدقيقة 68 بضربة رأس للمهاجم البرازيلي توني ريبيرو بعد هجمة مرتدة.

وأعاد الكعبي التقدم للوداد بضربة رأس في الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها بدر كدارين.

وسجل ويلسون كرامو مدافع الضيوف هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية من البديل أيمن الحسوني.

وأكمل الكعبي ثلاثيته الشخصية عندما سجل الهدف الرابع للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ركلة جزاء.

وانفرد الوداد بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن ماميلودي صنداونز بطل جنوب افريقيا الذي تصدر المجموعة بعد فوزه خارج أرضه 1-صفر على اتحاد العاصمة الجزائري اليوم.

ويحتل الفريق الجزائري المركز الثالث بنقطتين بينما ظل بترو أتليتيكو في ذيل الترتيب بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.