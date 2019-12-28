هدف مباراة الأهلي وبلاتينيوم.. وليد سليمان يضع ”الفريق الأحمر“ في المقدمة (فيديو)

سجل وليد سليمان الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره بلاتينيوم ستارز، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي تراجع للمركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد ارتقاء الهلال السوداني للوصافة برصيد 6 نقاط بفوزه على النجم الساحلي التونسي المتصدر بالرصيد ذاته.

ويتطلع الأهلي لاستكمال انطلاقته الرائعة مع مدربه السويسري رينيه فايلر وتحقيق فوز جديد بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يفوز بكل مبارياته مع فايلر، عدا لقاء النجم الساحلي في تونس.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الانفراد بصدارة الدوري المصري، كما أن الفريق يبقى أمام مهمة حاسمة لتحقيق الفوز على بلاتينيوم ذهابًا وإيابًا لتعزيز موقفه في المجموعة قبل مواجهتي الحسم ضد النجم الساحلي في مصر والهلال في السودان.