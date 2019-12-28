الهلال السوداني يسقط النجم الساحلي ويشعل مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

أحرز الهلال السوداني هدفًا في الشوط الثاني ليحقق فوزًا ثمينًا 1-صفر خارج أرضه على النجم الساحلي التونسي ليتقاسم معه صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وأحرز أطهر الطاهر هدف الهلال بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59 ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن النجم.

ويمكن للأهلي المصري مشاركة الفريقين في الصدارة في حال فوزه على ضيفه بلاتينوم من زيمبابوي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة.

وجاءت الأفضلية للنجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور، وكاد أن يتوج تفوقه بافتتاح التسجيل عبر تسديدة قوية من المدافع عمار الجمل أبعدها جمال سالم حارس الهلال بصعوبة إلى ركلة ركنية قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وحاول النجم فرض سيطرته على الشوط الثاني، لكن الهلال كان الأكثر فاعلية وهز الشباك بينما حاول صاحب الأرض الضغط لكن الفريق الضيف صمد حتى النهاية لينتزع 3 نقاط غالية في صراع التأهل لدور الثمانية.