شجار في مباراة الزمالك وزيسكو بسبب ”فوطة“ محمد أبو جبل (فيديو)‎

اندلعت أزمة في مباراة نادي الزمالك المصري ضد مضيفه زيسكو الزامبي، يوم السبت، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بسبب الحارس محمد أبو جبل.

واعترض أحد أطفال جمع الكرات حول الملعب، على وجود منشفة للحارس محمد أبو جبل في المرمى، معتقدا أنها هي التي تمنع دخول الكرة شباك الفريق الأبيض.

وحاول الطفل القفز لإبعادها عن المرمى، لكن بدلاء الزمالك الذين يقومون بأداء عملية الإحماء اشتبكوا مع جامع الكرات.

وتوقف اللعب من جانب الحكم، الذي استجاب لطلب لاعبي الزمالك وأبعد جامع الكرات وأعاد المنشفة إلى مرمى حارس الفريق الأبيض.

الزمالك و السحر و الفوطة

قنبلة ضحك #الفوطه_مش_شغاله pic.twitter.com/zNigEC4cDO — Mostafa Elahlawy (@elahlawy61) December 28, 2019

وفرط الزمالك المصري في تقدمه بهدف على مستضيفه زيسكو يونايتد الزامبي لتنتهي مباراتهما في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالتعادل 1-1.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي من الكونجو الديمقراطية الذي تعادل بالنتيجة ذاتها خارج أرضه مع بريميرو أوغوستو الأنغولي أمس السبت.

ويتساوى بريميرو أوغوستو وزيسكو في رصيد النقاط ولكل منهما نقطتان من ثلاث مباريات في المركزين الثالث والرابع.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو في العاشر من الشهر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.

وتقدم الزمالك عبر ضربة رأس للبديل مصطفى محمد في الدقيقة 72 إثر تمريرة عرضية من القائد محمد عبد الشافي.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعدها بست دقائق عبر كوادري ألديكون عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة من مدى قريب سكنت شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.

أثرت أرضية الملعب الزلقة بفعل الأمطار الغزيرة على أداء اللاعبين لكن التونسي فرجاني ساسي أهدر فرصة للزمالك في بداية المباراة عندما ضلت تسديدته طريقها نحو مرمى أصحاب الأرض.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه إلى 5 أهداف محتلا المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالتساوي مع حسين الشحات لاعب الأهلي المصري، وزكريا بن شاعة لاعب اتحاد الجزائر، وكريستوفاو لاعب بريميرو دو أوغوستو الأنغولي.