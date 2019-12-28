أهداف مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد.. 1-1 (فيديو)

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره زيسكو، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 7 نقاط، وأول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يأتي زيسكو يونايتد في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

مصطفى محمد في مرمى زيسكو يونايتد الزامبي pic.twitter.com/ruPSljOT7V — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 28, 2019

وفي الدقيقة 79 يتعادل كوادري ألاديكون للفريق الزامبي.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 15 للفريق الأبيض أمام أندية زامبيا، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في مباراتين، سجل لاعبوه 28 هدفا، ومُني مرماهم بـ 9 أهداف فقط.

فيما واجه الزمالك الأندية الزامبية في 12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حقق الفوز في 7 ، وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، سجل 24 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وواجه الفريق الأبيض الأندية الزامبية في كأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرتين، حقق الزمالك الفوز في لقاء وتعادل في مثله، وسجل 4 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.