الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

يبحث النادي الأهلي المصري عن مواصلة نتائجه الطيبة مع مدربه السويسري رينيه فايلر حين يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوي، اليوم السبت، على استاد السلام بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة في بطولة الدوري المصري بتحقيق العلامة الكاملة وحصد 8 انتصارات متتالية، وهو ما يتسلح به الأهلي في لقاء بلاتينيوم بحثا عن حصد الفوز.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب السلام في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، وتايم سبورتس البث الأرضي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 2/1، والخسارة أمام النجم الساحلي في تونس 0/1، ويحتل بلاتينيوم المركز الأخير بلا نقاط بعد الخسارة أمام الهلال والنجم.

ويلعب الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، النجم الساحلي أمام الهلال في تونس في الجولة ذاتها.

انطلاقة الأهلي

يتطلع الأهلي لاستكمال انطلاقته الرائعة مع مدربه السويسري رينيه فايلر وتحقيق فوز جديد بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يفوز بكل مبارياته مع فايلر، عدا لقاء النجم الساحلي في تونس.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الانفراد بصدارة الدوري المصري، كما أن الفريق يبقى أمام مهمة حاسمة لتحقيق الفوز على بلاتينيوم ذهابا وإيابا؛ لتعزيز موقفه في المجموعة قبل مواجهتي الحسم ضد النجم الساحلي في مصر والهلال في السودان.

وقال فايلر قبل المباراة، إنه يدرك أهمية اللقاء ويبحث عن تحقيق الفوز، موضحا أن الأهلي يفصل دائما بين جميع اللقاءات وتركيزه ينصب على حصد الفوز والنقاط الثلاث أمام بلاتينيوم.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم مروان محسن ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود، بجانب الثلاثي المستبعد لأسباب فنية صلاح محسن ومحمود وحيد وصالح جمعة.

ويعتمد فايلر على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشناوي، وأمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ يمينا وحسين الشحات يسارا، وفي الهجوم النيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو.

غموض بلاتينيوم

يبحث فريق بلاتينيوم عن مفاجأة رغم البداية السيئة بالخسارة أمام الهلال في السودان 1/2، وأمام ضيفه النجم الساحلي في زيمبابوي 0/3.

وقال ليزوي سوي مدرب بلاتينيوم قبل اللقاء، إن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في عقر داره، موضحا أن الأهلي فريق كبير ويلعب على أرضه ووسط جماهيره.

ويعتمد بلاتينيوم على أبرز لاعبيه رودويل شينجيتيري والزامبي ماوتي ناسيالا والجناح تاوانا شيكويري ورافايل ميدوفيلا، ولكن دفاع فريق زيمبابوي يبدو الأضعف في تشكيلته بعدما استقبل 5 أهداف في لقاءين.

وقال شريف عبدالمنعم مهاجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الأهلي يبحث عن تحقيق الفوز وهو الأقرب بلا شك لحصد الانتصار، موضحا أن الفريق الأحمر لديه كل الدوافع والقدرات الجماعية والفردية، ويقدم مستويات رائعة مع المدرب فايلر.

وأضاف: ”فايلر يجيد اللعب على الأطراف من خلال تنوع الأدوار بين الشيخ والشحات بجانب دور جونيور أجاي سواء كرأس حربة أو مهاجم متأخر أو جناح هجومي، ويلعب الأهلي بامتياز من العمق“.