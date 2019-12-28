الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا

يخوض نادي الزمالك المصري اختبارا صعبا حين يحل ضيفا على زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك أزمة حادة بسبب تراجع نتائجه بشكل كبير على صعيد بطولة الدوري المصري بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات خسر خلالها أمام طلائع الجيش وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ”ليفي مواناواسا“ في العاصمة الزامبية لوساكا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت محمد فوزي.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، والفوز على بريميرو دو أوغوستو الأنغولي بهدفين دون رد.

ويحتل زيسكو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعدما خسر أمام مازيمبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بريميرو دو أوغوستو بهدف لكل منهما.

ويلتقي الفريقان لأول مرة ولكن الزمالك يواجه عقدة تاريخية خاصة أن الفرق المصرية لم تفز في زامبيا منذ العام 1997، حين تغلب الأبيض بهدف دون رد على حساب موفيليرا في دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون والاختبار الصعب

يواجه كارتيرون مهمة صعبة في ظل افتقاد الزمالك الثقة تماما بفشله في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات في الدوري المصري بجانب الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور رئيس النادي للسحر بالتسبب في ضياع الانتصارات وصعوبة تسجيل الأهداف.

واستمر مسلسل الأزمات بضياع أحذية الفريق الأبيض في رحلته إلى زامبيا بجانب تصريحات هاني زادة عضو مجلس الإدارة بأن حضور إسلام جابر الظهير الأيمن للفريق المؤتمر الصحفي قبل المباراة لرغبته في إراحة القوام الأساسي والاستيقاظ في وقت متأخر.

وحاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التقليل من تأثير كل هذه الأمور في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، مؤكدا أن اللاعبين يملكون الخبرة كما أنه يعمل تحت ضغوط في عدة تجارب سابقة.

ويعاني الزمالك فنيا أيضا من أزمة في مركز الظهير الأيمن بعد فسخ التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن عقده من طرف واحد بسبب أزمة المستحقات المالية بجانب أن اللاعب حازم إمام الظهير الأيمن يعاني من إصابة في عضلة السمانة وتم استبعاده من القائمة بخلاف غياب المغربي خالد بوطيب وعبدالله جمعة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعتمد كارتيرون على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش والظهير الأيمن محمد عبدالغني والظهير الأيسر محمد عبدالشافي.

ويقود خط الوسط المثلث المتفاهم الذي يضم طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وعلى الأطراف أحمد سيد زيزو أو المغربي محمد أوناجم والمغربي أشرف بن شرقي بينما يقود الهجوم مصطفى محمد.

وأكد مدحت عبدالهادي، مدافع الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن الزمالك لديه أزمة واضحة في الشعور بالضغوط وهو ما يسبب إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

وأوضح أن الجهاز الفني عليه أن يعالج هذه المشكلة نفسيا ويتحدث مع اللاعبين باستمرار مؤكدا أن الفريق سيلعب بخطة متوازنة وسيعتمد كارتيرون على انطلاقات بن شرقي وأوباما بصفة خاصة وتبادل الأدوار بينهما.

كيف يلعب زيسكو؟

أعاد فريق زيسكو بناء صفوفه بعد نسخة 2016 التي شهدت صعوده لدور الـ4 لدوري الأبطال، وحاول المدرب الحالي جورج لواندمينا أن يصنع جيلا مميزا للفريق الزامبي.

يعتمد زيسكو على طريقة 4-3-3 أيضا ولكن الرهان الهجومي يتمثل في قدرات اللاعب الكيني جيسي وير أخطر اللاعبين الذي يجيد اللعب كمهاجم متأخر وأيضا كجناح أيسر مميز.

ويعول زيسكو على قدرات مهاجمه الدولي الزامبي وينستون كالينغو مع سرعات الجناح الأيمن جون شينغ إندو بخلاف مثلث وسط الملعب أدريان تشاما اللاعب المخضرم والكيني السريع تيدي أكومو وخبرات كواندواني متونغا.

ويتسم خط دفاع زيسكو بالبطء وبعض الأخطاء الفادحة وهو ما ظهر خلال لقاء مازيمبي في نفس ملعب المباراة مع تقدم سن ثنائي قلب الدفاع الزامبي كليمنت موابي والكيني دافيد أويني ولجوء الظهيرين للهجوم سواء سيمون سيلومبا بالجبهة اليمنى أو مويلا فيري بالجبهة اليسرى.