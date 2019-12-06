الأهلي يتخطى الهلال السوداني ويحصد أول 3 نقاط بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز الأهلي المصري هدفين في الشوط الأول ليحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بانتصاره 2-1 على ضيفه الهلال السوداني ضمن المجموعة الثانية، اليوم الجمعة.

وافتتح حسين الشحات ثنائية حامل الرقم القياسي للفوز بالبطولة 8 مرات بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من محمد مجدي (قفشة) في الدقيقة 15.

وعزز الشاب رمضان صبحي النتيجة بضربة جزاء في الدقيقة 37 احتسبها الحكم لصالح النيجيري جونيور أجايي.

لكن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع قلص أطهر الطاهر الفارق عندما تابع تسديدة ارتدت من جسد محمد الشناوي حارس الأهلي ليضع الكرة في الشباك.

هدف ⚽️ حسين الشحات يضعها في الشباك بمنتهى الروعة. الأهلي 1 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/UOLfegj446 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019

هدف ⚽️ رمضان صبحي يعزز النتيجة للقلعة الحمراء من ركلة جزاء! الأهلي 2 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/LU6eVECfq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019

ووضع الأهلي، المتوج باللقب القاري آخر مرة العام 2013، أول 3 نقاط في رصيده بعد خسارته في الجولة الأولى 1-صفر خارج أرضه أمام النجم الساحلي التونسي متساويًا مع الهلال الذي تغلب على بلاتينم من زيمبابوي.

ويستضيف بلاتينم فريق النجم الساحلي في الجولة الثانية، غدًا السبت.