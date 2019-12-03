الأهلي المصري يشكو التحكيم الأفريقي للفيفا.. ويطلب التحقيق مع حكم مباراة النجم الساحلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية؛ للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية في البطولات الأفريقية.

ووصف الأهلي في بيان رسمي، أخطاء التحكيم الأفريقي التي يرتكبها الحكام الأفارقة بحق فريق الأهلي بالفجة وغير المقبولة، خاصة خلال الأعوام الأخيرة.

وقامت إدارة النادي، اليوم، بإرسال شكوى جديدة إلى سكوريس فاسيليوس رئيس لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون، والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، والتي جرت على ملعب رادس، السبت الماضي، في دوري أبطال أفريقيا وأثرت تلك الأخطاء في نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس.

وجاء في شكوى الأهلي، أن الحكم البتسواني حرم فريق الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بتطبيق خاطئ للقانون لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء، وأيضًا أهدر الحكم الوقت القانوني للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وإصابات ما يزيد على 5 عناصر ومشادات بين الفريقين توقفت على إثرها المباراة أكثر من مرة.

وقام الفريق المنافس بإضاعة الوقت بطريقة متعمدة.. وفي النهاية لم يحتسب الحكم سوى 3 دقائق فقط، ولم يوفر البتسواني الحماية التي يكفلها القانون للاعبي الأهلي داخل الملعب ولجهازيهم الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز جوشوا بوندو عن مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو فريق النجم الساحلي في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.

وأشارت إدارة الأهلي في الشكوى التصعيدية إلى أن لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قامت ودون أي سند لائحي بتكليف الحكم البتسواني جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي وهو ذات الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في نفس البطولة والتي أقيمت على ملعب برج العرب يوم 28-9-2019.

وشددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى بل تكرر مرات عديدة آخرها نهائي دوري الأبطال عامي 2016 و 2017 ، هذا فضلًا عن خسائر غير مستحقة لحقت بفريق الأهلي في الأدوار النهائية لنسخ سابقة من البطولة بسبب ذات الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة، وثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات للأهلي قد حصلوا على رشاوى وتم شطبهم من سجلات الاتحاد الأفريقي مثل الحكم الغاني جوزيف لامبتي والذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا العام 2010.

وجاء في مذكرة الأهلي لرئيس لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قد ترفع كثيرًا عن الشكوى من الأخطاء التحكيمية نظرًا لقيمة ”نادي القرن في أفريقيا“ والأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، لكن الأمور فاقت كل الحدود لأنه لم تكن هناك ردة فعل من لجنة الحكام الرئيسة بـ“الكاف“ ورئيسها سليمان أوباري لتصحيح الأوضاع وإيقاف تلك الأخطاء التي تهدر حقوقًا مشروعة وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قيم النزاهة وتكافؤ الفرص، في الوقت الذي تنفق فيه الأندية الأفريقية وفي مقدمتها النادي الأهلي أموالًا طائلة للتعاقد مع لاعبين متميزين ومدربين أصحاب سيرة ذاتية من المستوى الرفيع، وكل هذا يضيع مع استمرار هذه الأخطاء ”الفجة“ التي يرتكبها الحكام الأفارقة دون رادع لمصلحة أندية بعينها.

وحدد الأهلي في شكواه 3 مطالب رئيسة حيث طالب بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة المشار إليها بشكل مباشر وترتب عليه إهدار حقوق فريق الأهلي، وكذلك قيام لجنة الحكام بـ ”الكاف“ بتعيين هذا الحكم البتسواني جوشوا بوندو لإدارة مباراتين متتاليتين للأهلي في نفس المسابقة وفي نفس العام، علمًا بأن هذا الحكم أدار خلال مسيرته التحكيمية في أفريقيا 21 مباراة في دوري الأبطال منها 7 مباريات للفرق التونسية وحدها، وأيضًا التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك.