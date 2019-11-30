انتصار ثمين للترجي التونسي على الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز الترجي التونسي حامل اللقب هدفين في أول ربع ساعة ليفوز على مستضيفه الرجاء البيضاوي المغربي 2-صفر في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتصدر الترجي بطل آخر نسختين من المسابقة، المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري الذي فاز 1-صفر على ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية أمس الجمعة بينما ظل الرجاء البيضاوي وفيتا دون نقاط.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الترجي الأول " أنس البدري " HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/EfasDRFXMt — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20025) November 30, 2019

وافتتح الدولي التونسي أنيس البدري ثنائية الترجي بعد سبع دقائق من البداية عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية من إبراهيم واتار على صدره وسدد مباشرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

وبعدها بسبع دقائق هز واتارا القادم من ساحل العاج الشباك عندما تابع تمريرة عرضية إثر هجمة مرتدة ليضع الكرة في مرمى الزنيتي من مدى قريب.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الترجي الثاني ???????????? HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/4YBra1Tfhg — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20025) November 30, 2019

وكان الرجاء قريبا من افتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق من البداية عندما استغل القائد محسن متولي خطأ دفاعيًا، لكنه سدد في يد الحارس معز بن شريفية.

وتأخر رد فعل الرجاء بعد ثنائية الضيوف خاصة عقب خروج مدافعه الدولي بدر بانون في الدقيقة 23 للإصابة إذ لم يستغل أيوب نناح فرصة خطيرة بعدها بدقيقة.

وكاد الغاني كوامي بونسو أن يعزز تقدم الضيوف بعد مرور نصف ساعة من البداية، لكن تسديدته علت العارضة.

وضغط الرجاء قبل نهاية الشوط الأول حيث توغل حميد أحداد وسدد بقوة لكن بن شريفية تصدى لمحاولته بصعوبة بينما سدد متولي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط بمحاذاة القائم الأيمن.

وتواصلت خطورة الترجي في الشوط الثاني حيث كان قريبًا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60، لكن الزنيتي أبعد تسديدة قوية لترتطم الكرة بالعارضة وتتحول لركلة ركنية.

وسجل الرجاء البيضاوي هدفًا في الدقيقة 74 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ويستضيف الترجي في الجولة المقبلة فريق شبيبة القبائل في السادس من ديسمبر كانون الأول، بينما يلعب الرجاء على أرض فيتا كلوب.