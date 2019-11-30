بعد الخسارة أمام النجم الساحلي.. النادي الأهلي المصري يتقدم رسميًا بشكوى لـ“كاف“ ضد التحكيم الأفريقي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، التقدم رسميًا بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بعد أحداث لقاء النجم الساحلي.

وفاز النجم الساحلي على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

لقاء شهد خروج أيمن أشرف مطرودًا في الدقيقة 13، إلى جانب اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله قرار المجلس بـ“التقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي؛ بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة“.

وأشار الأهلي بالقول: ”لا سيما ما شهدته مباراة النجم الساحلي التي ارتكب فيها الحكم العديد من الأخطاء، والتي نسفت كل قواعد العدالة وأثّرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر“، وفقًا لـ البيان.

وكلف محمود الخطيب رئيس الأهلي الإدارات المعنية في النادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن ”الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة“.

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة ليصبح في المركز الأخير في مجموعته بعد انتصار الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره، يوم الجمعة، أمام الهلال السوداني، بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.