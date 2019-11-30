الزمالك يسقط أمام مازيمبي في مستهل مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تلقى فريق الزمالك المصري هزيمة ثقيلة على يد مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، اليوم السبت، على ملعب مازيمبي بمدينة لوبوموباشي بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف مازيمبي المهاجم جاكسون ميلوكا (هدفين) في الدقيقتين 60 و84 بجانب المخضرم تريسور مبوتو في الدقيقة 65، ليفتتح الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية مشواره بدور المجموعات بهذه الهزيمة المريرة.

أهداف مباراة #الزمالك_مازيمبي 0 × 3 pic.twitter.com/6jhn3F7beM — Kora On – كورة أون (@koraoncom) November 30, 2019

سجل اللاعب جاكسون ميلوكا في الدقيقة 60 هدف التقدم من عرضية خطيرة أرسلها البديل المميز كابونغو ليودعها ميلوكا في الشباك.. ونال فرجاني ساسي إنذارًا للاعتراض على خطأ احتسبه الحكم ضد محمد حسن.

ونجح مازيمبي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق تمريرة أرسلها البديل الذي قلب الموازين كابونغو إلى مبوتو اللاعب المخضرم، ليسجل الأخير في المرمى بتسديدة في مرمى الزمالك.

وسجل المهاجم ميلوكا الهدف الثالث في الدقيقة 84 مستغلًا عرضية رائعة من كابونجو نجم المباراة، ليحولها برأسه داخل الشباك.

وتقام المباراة الثانية لنفس الجولة بالمجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم، وتجمع بريميرو دي أوغوستو الأنغولي مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي.

بهذه النتيجة، حصد مازيمبي أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما ظل الزمالك دون رصيد من النقاط.