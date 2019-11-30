أهداف مباراة مازيمبي والزمالك.. 3-0 للفريق الكونغولي (فيديو)

سجل موليكا الهدف الأول لفريق مازيمبي في شباك نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في افتتاح المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الزمالك مشواره بمرحلة المجموعات بعد أن غاب عن هذه المرحلة منذ العام 2017 في مواجهة صعبة ضد مازيمبي.

وفي الدقيقة 66 يسجل موبوتو الهدف الثاني لمازيمبي.

وفي الدقيقة 83 يسجل موليكا الثالث لمازيمبي في شباك الزمالك.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 6 مرات من قبل، حقق خلالها الزمالك الفوز مرة وحيدة وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.. وسجل الفريق المصري 4 أهداف مقابل 6 أهداف لبطل الكونغو الديمقراطية.

بدأت المباريات في دور الأربعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا العام 2002، وتعادل الفريقان في الكونغو بهدف لكل منهما، ثم فاز الزمالك إيابًا بثنائية حسام حسن.

وتقابل الفريقان مرة أخرى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا العام 2012 وخسر الزمالك ذهابًا وإيابًا، كما تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال العام 2014 وخسر الزمالك بالكونغو وتعادلا في مصر.

وتُوِّج الزمالك باللقب القاري 5 مرات مثل مازيمبي أيضًا.. ويواجه الفريق المصري عقدة للأندية المصرية ليس فقط في ملعب مازيمبي ولكن في الكونغو الديمقراطية كلها، فلم تعرف أندية مصر الفوز هناك.

مشوار الفريقين

تخطى الزمالك عقبة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي بالفوز 6/0 و7/0.

وصعد الزمالك إلى دور الـ16 بعد عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالي رغم الخسارة 1/2 بعدما فاز 1/0 إيابًا.

في المقابل لعب مازيمبي من دور الـ 32 وتخطى عقبة فوسا جونيور بطل مدغشقر بالفوز 3/1 في الكونغو بعد التعادل ذهابًا.