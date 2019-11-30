الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل..‎ كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يحل نادي الزمالك المصري ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في افتتاح المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الزمالك مشواره بمرحلة المجموعات بعد أن غاب عن هذه المرحلة منذ العام 2017 في مواجهة صعبة ضد مازيمبي.

وتقام في اليوم ذاته مباراة أخرى قوية تجمع بين بريميرو دو أوغوستو الأنجولي وضيفه زيسكو الزامبي في المجموعة ذاتها.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الزمالك ضد مازيمبي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة على ملعب مازيمبي بمدينة لوبوموباشي الكونغولية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 6 مرات من قبل حقق خلالها الزمالك الفوز مرة وحيدة وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.. وسجل الفريق المصري 4 أهداف مقابل 6 أهداف لبطل الكونغو الديمقراطية.

بدأت المباريات في دور الأربعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا العام 2002 وتعادل الفريقان في الكونغو بهدف لكل منهما، ثم فاز الزمالك إيابًا بثنائية حسام حسن.

وتقابل الفريقان مرة أخرى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا العام 2012 وخسر الزمالك ذهابًا وإيابًا كما تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال العام 2014 وخسر الزمالك بالكونغو وتعادلا في مصر.

وتُوِّج الزمالك باللقب القاري 5 مرات مثل مازيمبي أيضًا.. ويواجه الفريق المصري عقدة للأندية المصرية ليس فقط في ملعب مازيمبي ولكن في الكونغو الديمقراطية كلها فلم تعرف أندية مصر الفوز هناك.

مشوار الفريقين

تخطى الزمالك عقبة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي بالفوز 6/0 و7/0.

وصعد الزمالك إلى دور الـ16 بعد عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالي رغم الخسارة 1/2 بعدما فاز 1/0 إيابًا.

في المقابل لعب مازيمبي من دور الـ 32 وتخطى عقبة فوسا جونيور بطل مدغشقر بالفوز 3/1 في الكونغو بعد التعادل ذهابًا.

الزمالك يتحدى الأزمات

يدخل الزمالك المباراة باحثًا عن عبور الأزمات التي تحاصره من كل حدب وصوب بداية بالخسارة المحلية ضد إنبي، ثم اتهامات الإدارة لبعض اللاعبين بالتمرد بسبب الضغط لتعديل عقودهم وعلى رأسهم طارق حامد بخلاف الغضب الجماهيري ضد المدرب ميتشو وأنباء الإطاحة به لتراجع الأداء والنتائج.

واستمر مسلسل الأزمات حتى في الكونغو، فالزمالك اشتكى تصوير هيئة ملعب المباراة المران كاملًا، كما تم تغيير حكم المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ وتعيين كيتا محمدو بدلًا من إريك كاستان.

وأكد المدرب الصربي ميتشو قبل المباراة أن الزمالك يعلم أن المواجهة صعبة ولكنه سيلعب على تقديم بداية جيدة في مشوار دور المجموعات.

ويفتقد الزمالك جهود مهاجمه المغربي خالد بوطيب للإصابة وتحيط الشكوك بمشاركة طارق حامد لاستمرار الإصابة.

ويعتمد ميتشو على تشكيلة تضم الحارس محمد عواد وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط التونسي فرجاني ساسي وبجواره أحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما وفي الهجوم مصطفى محمد وخلفه الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

مازيمبي.. والعقدة

يبحث مازيمبي عن حصد الفوز مراهنًا على دعم الجماهير وثقة لاعبيه وتفوقهم الدائم على الفرق المصرية بالكونغو.

وتحدث ميهالو كازيمبي مدرب الفريق الكونغولي قبل المباراة أن مازيمبي والزمالك لديهما تاريخ كبير وسيكون اللقاء بينهما صعبًا موضحًا أنه لم يشاهد الزمالك مع المدرب الحالي ميتشو.

ويفتقد فريق مازيمبي جهود الزامبي القائد رينفورد كالابا لمرضه بالملاريا.. ومن المرجح أن يعتمد مازيمبي على الحارس الإيفواري سلافين جوبوهو وأمامه رباعي الدفاع الزامبي تاندي موابي ومواطنه كاباسي تشونغو واساما موبوكو والأوغندي جوزيف أوشايا.

ويقود خط الوسط الثنائي الإيفواري جيان أوريغا وكوامي كوفي وفي دور صانع ألعاب الفريق المخضرم تريسور مبوتو وعلى الأطراف شيكو أوشيندي وباتو كابونغو وفي الهجوم جاكسون ميلوكا.

وأكد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن المباراة صعبة بالفعل على أي فريق خاصة مع ارتفاع الرطوبة في الكونغو، موضحًا أن مازيمبي من أقوى فرق القارة السمراء.

وأضاف أن دور خط الوسط سيحسم الكثير من ملامح الأمور في الزمالك، مؤكدًا أن ظهور ساسي بمستوى طيب واستعادة زيزو ما قدمه قبل توقف الدوري يساعدان في تحسين صورة الفريق.