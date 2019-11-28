الأهلي والزمالك يتطلعان لبداية إيجابية خارج مصر في دوري أبطال أفريقيا

سيسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضهما عندما يستهلان مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسيلتقي الأهلي، غدًا الجمعة، مع مستضيفه النجم الساحلي التونسي على استاد رادس ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما يلعب الزمالك مع مضيفه مازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية والمتوج باللقب القاري 5 مرات ضمن المجموعة الأولى.

ويأمل السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، متصدر الدوري المصري عقب فوزه الكبير 4-صفر على الجونة، مواصلة انتصاراته المصحوبة بأداء قوي وممتع.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن فريقه جاهز تمامًا لمواجهة، يوم غدٍ، والتي يسعى خلالها إلى الفوز لتسهيل مهمته في دور المجموعات وتصدر مجموعته، التي تضم أيضًا بلاتينيوم من زيمبابوي والهلال السوداني، مبكرًا.

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات صحفية في تونس:“لا توجد إصابات داخل الفريق، والكل جاهز باستثناء المدافع رامي ربيعة الذي تعرض لإصابة خلال تدريب، أمس الأربعاء“.

ومن جانبه قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي إن الفريقين يسعيان إلى الفوز دائمًا.

وأضاف جاريدو:“اللقاء مهم لنا لأن لقب دوري الأبطال هدفنا هذا الموسم، ونعمل خلال التدريبات على إعداد اللاعبين جيدًا خاصة أنهم جميعًا لديهم الرغبة للمشاركة في المباراة“.

* الزمالك لمصالحة جماهيره

وفي المقابل يرغب الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك في مصالحة جماهيره عبر نتيجة إيجابية أمام مازيمبي ضمن المجموعة الأولى، بعد غدٍ السبت.

وقاد ميتشو تدريبًا قويًا للفريق، أمس الأربعاء، في أديس أبابا التي حلت بها بعثة الزمالك نحو يومين قبل التوجه إلى الكونجو الديمقراطية.

وقال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة:“الفريق فضل المبيت في أديس أبابا خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق نظرًا لطول المسافة بين القاهرة والكونجو الديمقراطية“.

وأضاف أنور لموقع الزمالك على الإنترنت:“ميتشو وجميع اللاعبين يرغبون في مصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة المفاجئة أمام إنبي في الدوري المحلي، ويرغبون في العودة بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس، والمدرب أطمأن على جاهزية طارق حامد وسلامته بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طبيب الفريق عقب غيابه عن مباراة إنبي“.