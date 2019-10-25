مرتضى منصور يكذّب محمود الخطيب.. ويؤكد: التأهل أهم من الأداء أمام جينيراسيون (فيديو)

كذّب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي، بسبب البيان الذي أصدره الأخير عن أزمة الدوري المصري وتأجيل لقاءي الزمالك والجونة في البطولة، خاصة حديثه عن زيارة قيادة أمنية كبيرة له من أجل كشف الأسباب التي دفعت الأمن لتأجيل لقاء القمة وعدم إقامته في موعده يوم 19 أكتوبر في الأسبوع الرابع للبطولة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”حديث رئيس الأهلي عن قيام قيادة أمنية كبيرة بزيارته في منزله بصحبة أشرف صبحي وزير الرياضية غير صحيحة، لم يزره سوى الوزير وهذا الأمر على مسؤوليتي الشخصية، لو هو صادق ويمتلك الشجاعة يعلن اسم هذه القيادة، للأسف رئيس الأهلي يضلل الجماهير الحمراء، لم يزره حتى أمين شرطة في بيته أنا أعلم هذا الأمر جيدًا، لأنني على تواصل دائم مع الأمن بوصفي عضو مجلس نواب ورجل دولة.

وأضاف مرتضى ”على الخطيب البعد عن افتعال الأزمات وتضليل الإعلام والرأي العام، هل من المعقول أن تذهب قيادة أمنية كبيرة لبيته من أجل إقناعه بخوض لقاء الجونة في الدوري، الأمن يتخذ القرار وينفذه اتحاد الكرة ولا يخشى الأهلي أو الزمالك، وهذا ما حدث بالفعل وتم تأجيل القمة لنهاية الدور الأول ولم يتم الاستجابة لرغبة الأهلي في خوض لقاء الزمالك قبل أي لقاء في الدوري“.

وعن لقاء جينيراسيون بطل السنغال قال مرتضى: ”كان لقاءً صعبًا والأهم أن الفريق نجح في الفوز والتأهل لدوري المجموعات في البطولة، لا نبحث عن الأداء بقدر البحث عن تحقيق الفوز والتأهل، ما الفائدة من تقديم أداء مميز ثم التعادل والخروج من البطولة، السنغال كانت تواجه الجزائر في نهائي بطولة أمم أفريقيا السابقة التي أقيمت في مصر، وجينيراسيون هو بطل هذه الدولة، إذا الزمالك كان يواجه خصمًا قويًا وليس مركز شباب، أشكر لاعبي الفريق الأبيض قدّموا أداءً يتسم بالرجولة، ظروف المباراة كانت صعبة، بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأساسي، وحمدي النقاز أخذ 8 غرز داخل فمه، وتعرض مصطفى محمد لإصابة قوية“.

وأضاف مرتضى ”أؤكد مرة أخرى أن الثنائي المغربي خالد بوطيب وأشرف بن شرقي، لاعبي الزمالك، لا يشاركان في المركز المناسب في تشكيل الفريق، فالأول لا يلعب تحت المهاجم، والثاني صانع ألعاب، كابونغو كاسونغو سيأتي للزمالك قريبًا لكي يتدرب معنا، خاصة بعد أزمته الحالية مع نادي الرجاء المغربي“.

وأضاف مرتضى ”أشكر جماهير الزمالك ومن ضمنهم الألتراس، فقد ساندوا الفريق بقوة حتى نهاية اللقاء، وأوجه عتابًا لعصام مرعي بمدرب الفريق لقد وجه الشكر للجميع ونسي الإدارة التي وفرت لبن العصفور وتعاقدت مع صفقات سوبر ومدرب أجنبي مميز، تقابلت مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بعد اللقاء وعاتبته على الابتسامة أثناء حفل تسليم الأهلي درع الدوري وطلبت من وزير الرياضة الذي حضر اللقاء أن يقوم بزيارة للنادي لافتتاح بعض المنشآت وتدعيم القلعة البيضاء ماليًا“.

يذكر أن نادي الزمالك تأهل لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بنتيجة 1/0 في لقاء العودة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق السنغالي بنتيجة 2/1، واستفاد الفريق الأبيض من قاعدة التسجيل خارج ملعبه.