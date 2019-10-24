هدف مباراة الزمالك وجينيراسيون: 1-0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك بهدف في شباك جينيراسين فوت السنغالي، خلال المباراة المؤجلة من جولة الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز مصطفى محمد الهدف في الدقيقة 19 بعد متابعة هائلة من عرضية أوباما.

المباراة ستحدد أي الفريقين سيكمل مشواره في دوري الأبطال، ومن سيذهب للعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الزمالك قد خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد، فيما يحتاج للفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين في حال تسجيل الفريق السنغالي في مرمى الفارس الأبيض للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر لقاء اليوم 5 آلاف متفرج، بناء على قرار الجهات الأمنية.

وأعلن ميلوتان سريديوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة جينيراسيون، حيث عاد عبدالله جمعة للمشاركة أساسيًا بعدما غاب عن مواجهة الفريق الماضية أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وتكون تشكيل الفريق من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد ”زيزو“ وأشرف بنشرقي ويوسف ”أوباما“.

خط الهجوم: مصطفى محمد.