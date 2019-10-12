مرتضى منصور يحمل الاتحاد المصري مسؤولية أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وشريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله للزمالك (فيديو)

حمّل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني مسؤولية أزمة لقاء جينيراسيون المقررة إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري لتحديد الفريق الذي سيصعد إلى المجموعة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأَضاف منصور أن الزمالك تلقى رفضًا من الأمن على إقامة اللقاء على ملعبي بتروسبورت والقاهرة بحضور جماهيري وتمسك بإقامة اللقاء على ستاد السلام بحضور محدود من أعضاء الجمعية العمومية للنادي فقط ومنع الجماهير العادية من الحضور لأسباب أمنية.

وتابع في تصريحات تلفزيونية: ”اتحاد الكرة سبب الأزمة الحالية للقاء جينيراسيون، حيث أرسل خطابًا رسميًا لوزارة الداخلية حدد فيها ملاعب القاهرة وبتروسبوت والسلام لإقامة اللقاء رغم أن الزمالك لم يختر الملعب الأخير ولا يرغب في إقامة اللقاء هناك، وكنت في جلسة مع الأمن منذ قليل وأبلغتهم رغبتنا في أن تقام مباراة بطل السنغال على ستاد بتروسبورت بحضور 20 ألف مشجع أو في ستاد القاهرة بحضور عدد أكبر من الجماهير، لأنه لقاء مصيري ورد اعتبار للكرة المصرية على الأزمات التي افتعلها جينيراسيون، كما أن الكاف والفريق السنغالي لديهما تحفز ضد الزمالك، والجميع يعلم أنه أصبح اتحاد الأهلي وليس الاتحاد الأفريقي، ووضح ذلك في القرعة الأخيرة التي كانت حكرًا على نجوم الأهلي، والخطيب يتواجد في لجنة المسابقات“.

واستطرد مرتضي: ”لا أعلم حتى الآن سبب حضور عمرو الجنايني لاحتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، لقد شاهد محمود الخطيب رئيس الأهلي وهو يقوم بسبي ولم يكن له أي رد فعل، بل بالعكس جلس يمزح مع مسؤولي الأهلي ولن أترك هذا الأمر يمر مرور الكرام“.

وعن محمود الخطيب قال مرتضى: ”لقد أعلنت عن هدنة مع رئيس الأهلي لكنه يصر على إشعال الأمور بين جماهير الأهلي والزمالك، هي القيامة هتقوم ولا إيه أنت بتقول أنك لن تتدنى لمستوايا أنا؟ أنا مش هرد عليك أنا عملت هدنة عشان حفيدك وحفيدي، ومديت إيدي بالسلام، وخدت عهد على نفسي مش هاجي ناحيتك تاني، لكن أنت اللي عايز تولع الدنيا مش هسمح إنك تضحك على جماهيرك، أنت قولت إنك مش هتسيب حقك من أي حد غلط فيك، اعمل بلاغ ضد تركي آل الشيخ اللي شتمكوا وقال عليكو عصابة، رسالتي الأخيرة لك، تواضع أنا لا أخاف منك أو من خلفك“.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قال في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: ”الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم، تعرضنا للإساءات والتجاوزات، لكننا لن نتدنى بمستوانا، وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها، وأطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية“.

ومن جانب آخر، كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، موقفه من الانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد تجميده على دكة الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: ”من المستحيل أن أنتقل لصفوف الزمالك، لن أضع الأهلي في كفة مع نادٍ آخر، هناك لاعبون حكم عليهم عدم الانتقال من الأهلي للزمالك والعكس على سبيل المثال حازم إمام تربى في نادي الزمالك ومولود فيه لا يحق له الانتقال للقلعة الحمراء“.

وأَضاف: ”الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك يتصاعد بسبب التصريحات التي تصدر من قبل بعض مسؤولي الأندية في الفترة الأخيرة. الأمر خطير. علاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدًا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائمًا، لكن في الآونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ“.

وعن حقيقة أزمته مع رينيه فايلر قال إكرامي: ”لا توجد أزمة مع فايلر. هناك من ينشر أخبارًا غير صحيحة عني في الفترة الأخيرة، استغلالًا لعدم مشاركتي“.

وتابع ”أجلس منذ سنة ونصف على دكة البدلاء لمحمد الشناوي، ولا توجد لدي أي مشكلة في ذلك، ليس لأنني أعامل الأهلي على أنني موظف فيه، أنا جاهز ومستعد للعب في أي وقت يطلب مني“.