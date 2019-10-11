أزمة جديدة للزمالك في مباراة جينيراسيون ومرتضى يهدد بالتصعيد.. ومفاجأة بشأن كهربا

تعرض نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضي منصور لأزمة جديدة ، في ملف مباراة الفريق مع جينيراسيون بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب رفض الجهات الأمنية إقامة المباراة علي استاد القاهرة واستاد بتروسبورت بحضور 20 ألف مشجع، والتمسك بإقامة اللقاء علي ستاد السلام بحضور 3 آلاف فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مما يضع الفريق في ورطة كبيرة خاصة بعد أن حدد الكاف ملعبي بتروسبورت والقاهرة لاستضافة المباراة، ومما ينذر بتكرار الأزمة مرة أخرى، مما يهدد وجود الفريق الأبيض في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأمن يرفض إقامة المباراة على استاد القاهرة

وقال مرتضي منصور رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ”حددنا استاد القاهرة الدولي وبتروسبوت لمباراة جينيراسيون بحضور 20 ألف مشجع لكن فوجئنا بالأمن يرفض ويتمسك بإقامة اللقاء على استاد السلام بحضور عدد محدود من جماهير الجمعية العمومية ولن أوافق على هذا الأمر، لأنه يضع الفريق في أزمة جديدة مع الكاف، على الأمن أن يتحمل مسؤولياته ويوافق على استاد القاهرة بحضور جماهير عادية وليس أعضاء الجمعية العمومية“.

وأضاف مرتضى ”أطلب من وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة والمخابرات والأمن الوطني التدخل وأقناع الأمن باستاد القاهرة أو بتروسبورت، لقد أصبح موقفنا أمام الكاف والعالم في غاية السوء وكاد الفريق أن يودّع البطولة بسبب تعنت الأمن في المرة الأولى، من لا يستطيع أن يؤمن مباراة عليه الرحيل من منصبه، لن أسمح أن يقول أحد إن مرتضي منصور فشل في حل هذه الأزمة، لن أنفذ قرار الأمن الحالي حتى لو تم تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية، ما يحدث يضر بصورة مصر أمام العالم ويضر بالسياحة“.

مفاجأة في أزمة كهربا

على جانب آخر كشف مرتضى منصور آخر تطورات أزمة محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الفريق السابق والمحترف في صفوف أفيس البرتغالي، بعد أن أصدر الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه عدم الحصول على توقيع اللاعب حتي الآن، وقال مرتضي: ”أؤكد مرة أخرى كهربا لم يوقّع للأهلي وعقده مع الزمالك ممتد لمدة 3 سنوات أخرى ولا يوجد به أي شروط جزائية كما يردد البعض، هناك مفاجأة قادمة في هذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف مرتضي ”الهدنة التي أعلنتها خلال الساعات الماضية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مازالت مستمرة، وأتمني له من كل قلبي الشفاء العاجل والعودة بشكل سريع للجماهير التي تحبه ولأسرته، وأطلب منه أن يبتعد عن بعض العناصر المحرضة التي تدفعه للدخول في أزمات مع الزمالك، أتمنى أن يسود الهدوء بين قطبي الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة قبل لقاء القمة القادم في الدوري“.

وكان محمود الخطيب قد علق على الهجوم الذي يتعرض له من قبل رئيس الزمالك قائلًا: ”الأهلي تعرض لمحاولة إفشال خلال الموسم السابق، مؤكدًا أنه استطاع مع المجلس تخطي هذه الصعاب، النادي الأهلي لا يترك حقوقه، وإنما يحصل عليها ولكن بما يتناسب معه وبالقانون واللوائح المنظمة، تعرضنا للإساءة ولكن لن ننزل لذلك المستوى فهو ليست قيمة النادي الأهلي، متمسكون بتفعيل القانون واللوائح الموجودة في اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، ونسعى لذلك“.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد 3 جولات بتحقيقه العلامة الكاملة، في حين يملك الزمالك 7 نقاط في المركز الثاني، مناصفة مع بيراميدز، والمقاولون العرب.

والتقى الفريقان في 20 سبتمبر في كأس السوبر الماضي، وكان الفوز من نصيب الأهلي بنتيجة 3/2.