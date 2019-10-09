كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

انتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حتى اللحظات الأخيرة لإعلان تصنيف قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وتحديد مصير مباراة الزمالك المصري وجينراسيون فوت السنغالي.

وقرر الكاف إقامة المباراة المعلقة بين الزمالك وجينراسيون فوت في إياب دور الـ32 يوم الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول في القاهرة.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة في بداية الأسبوع الماضي بعد اعتراض جينراسيون فوت على تغيير موعدها من السبت الـ28 من سبتمبر/أيلول إلى اليوم التالي ونقلها من القاهرة إلى مدينة الإسكندرية الساحلية لأسباب أمنية.

ووفق لوائح مسابقات الأندية الأفريقية لا يحق لأي ناد تغيير موعد أو مكان المباراة قبل أقل من عشرة أيام على إقامتها. ويقول الزمالك إنه تلقى خطابًا من الكاف يفيد بموافقته على تغيير موعد اللقاء ومكانه. ورفض الفريق السنغالي السفر للإسكندرية.

وقال الكاف في بيان، يوم الثلاثاء، بعد اجتماع للجنة المنظمة لبطولات الأندية في القاهرة ”تقرر إقامة مباراة الزمالك (مصر) وجينراسيون فوت (السنغال) في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 يوم الخميس الـ24 من أكتوبر في القاهرة“.

وأضاف الكاف أن الزمالك عليه تحديد الاستاد الذي يستضيف المباراة بحلول الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول بحد أقصى، وأنه سيتحمل تكاليف سفر وإعاشة الفريق السنغالي.

وفاز جينراسيون فوت 2-1 في لقاء الذهاب على أرضه في السنغال ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لبلوغ دور المجموعات.

قرعة دور المجموعات

وبناء على قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك وجينراسيون فوت وضع الفريقان في التصنيف الثاني رغم أن الفريق السنغالي لا يحق له الوجود في هذا التصنيف، لكن حدث ذلك بشكل استثنائي نظرًا لأنه تصنيف الزمالك حامل لقب كأس الكونفيدرالية.

وستقام القرعة في القاهرة وبعدها ستجرى قرعة الدور الثالث لبطولة الكونفيدرالية التي تتأهل له الأندية التي لم تتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

وستجرى القرعة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، وستتم قرعة دوري الأبطال في البداية بحضور مندوبي جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 بما فيها الزمالك وجينراسيون فوت، وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونيفدرالية.

وستبث القناة الإخبارية المفتوحة في شبكة ”بي إن سبورتس“ القرعة على الهواء مباشرة لجميع المشاهدين في الوطن العربي.

تصنيف دور المجموعات

تم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربع مجموعات بواقع أربع فرق في كل مجموعة:

التصنيف الأول: الترجي التونسي حامل اللقب والأهلي المصري ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية والوداد البيضاوي المغربي.

التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونس وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والمتأهل من الزمالك وجينراسيون فوت.

التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو يونايتد الزامبي وفيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية والهلال السوداني.

التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وبترو إتليتكو الأنغولي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

إليكم تصنيف الفرق المشاركة في قرعة #TotalCAFCL لموسم 2019-2020 ???????? ما توقعاتك لمجموعة فريقك؟ pic.twitter.com/DBLpY7BYOb — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 8, 2019

الأندية المتأهلة للدور الثالث بالكونفيدرالية

وتأهل 32 فريقًا إلى الدور الثالث في كأس الكونفيدرالية وسيتم سحب القرعة لتقام مباريات دور الـ16 مكرر من مباراتي ذهاب وعودة على أن يتأهل 15 فريقًا يشاركون في دور المجموعات المقبل.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية:

موتيما بمبي الكونغو وبيدفيست بطل جنوب أفريقيا وغالاكسي جنوب أفريقيا وزاناكو من زامبيا وبرولين من أوغندا وتريانغل من زيمبابوي وأدغوبي من بنين وحسنية أغادير ونهضة بركان من المغرب والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصري وبانداري الكيني وإينوغو رينجرز من نيجيريا ودغولبيا المالي وسان بيدرو من كوت ديفوار وبارادو الجزائري.

الأندية المنتقلة من دوري الأبطال

هورويا كوناكري الغيني وكمبالا سيتي الأوغندي وكوتي دي أور من سيشيل وإليكت سبورت التشادي ويانغ أفريكانز التنزاني ويونياو دو سونغو من موزمبيق وكانو سبورت من غينيا الاستوائية والنصر الليبي وغورماهيا الكيني وفوسا جينيور من مدغشقر وكارا من توغو وأشانتي كوتوكو الغاني ونواذيبو الموريتاني وإنيمبا النيجيري والاتحاد الليبي.