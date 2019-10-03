مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح.. ويكشف آخر تطورات أزمة مباراة جينيراسيون

شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، هجومًا جديدًا على محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم الانضمام لمعسكر مصر المقبل، وعلى مسؤولي الأهلي وعلى فاطمة سامورا، مندوبة الفيفا في الكاف.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية ”محمد صلاح ارتكب خطأ بسبب عدم الانضمام لمعسكر المنتخب، عليه أن يعلم أن مصر أكبر منه ولها فضل كبير فيما وصل له الآن. عليه أن يبتعد عن استفزاز الشعب المصري. أطلب من اتحاد الكرة أن يكون اللاعب خارج المنتخب إذا تمرد“.

وعن أزمة لقاء جينيراسيون السنغالي قال مرتضى: ”هناك علاقة وثيقة بين السنغالية فاطمة سامورا وعيسى حياتو ورئيس الفيفا، وأحذرها من التعرض للزمالك، أنا لست صغيرًا، سنحافظ على حقوقنا بكل قوة، الفريق السنغالي يدعي أنه تلقى معاملة سيئة من الزمالك، وهو ما لم يحدث مطلقًا“.

وعن مسؤولي الأهلي قال مرتضى: ”مجلس الأهلي مقدم بلاغات للدولة، هي الدولة فضيالكم، ‏تركي آل الشيخ اللي قال عليكم عصابة وحرامية، معملتوش بيان ضده ليه لما قال عليكم كده؟ ولا قدمتوا بلاغ ضده؟، لأنه كاسر عينيكم ومصوركم كلكم وانتوا بتقبضوا“.

وأضاف مرتضى ”اوعى تقارن نفسك بيا يا خطيب، أنا الأول في كلية حقوق، واتخرجت وطلعت وكيل نيابة، أنا أصغر مؤلف قانون في البلد، أنا عندي موسوعة في بيت كل ضابط ومحامي وقاضي. إنت مين؟ إنت خريج معهد. دافعت عن الأهلي في قنوات تونس، وأذعت مباراة النهائي أمام الترجي داخل النادي… هل أنا من أدعو للتعصب، في اجتماع اتحاد الكرة ممثل الأهلي هو من غادر الاجتماع، وفي مؤتمر نبذ التعصب رفض الأهلي الحضور“.

على جانب آخر اقترب عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، من العودة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير القادم، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: ”عمر جابر يقترب من العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، إما في فترة الانتقالات الشتوية أو على أقصى تقدير في بداية الموسم المقبل“.

ويمتلك الزمالك حاليًا بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن، الثنائي حمدي النقاز وحازم إمام، وإن كان الأخير قريبًا من الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.