“كاف” عن مباراة الزمالك وجينيراسيون: سيتم إصدار المعلومات في الوقت المناسب (صورة)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانًا بخصوص أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تم إلغاؤها لانسحاب الفريق الضيف.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان مقتضب: ”يراقب كاف عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع“.

وأضاف الاتحاد الأفريقي في بيانه ”جهات كاف المعنية وممثلوه يقومون حاليًا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب“.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يبلغه بأن اللجنة المختصة ستراجع الموقف من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وأكد الكاف في خطابه لاتحاد الكرة المصري أن عملية مراجعة الموقف جاءت بعد أن أقيمت 3 مباريات في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر، هي مباريات: (إنبي والجيش)، (مصر إف سي وأسوان)، (المقاولون وسموحة).

وقرر المالي محمدوا كيتا حكم مباراة الزمالك، وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، إلغاء اللقاء بعد عدم وصول الفريق السنغالي إلى ملعب برج العرب.

وانتظر محمدوا كيتا 20 دقيقة قبل إطلاق صافرته معلنًا فوز الزمالك اعتباريًا 3/0 وتأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.