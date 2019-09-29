تأهل اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي إلى دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على مضيفه غورماهيا الكيني وتغلب عليه 2-0 اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وكان اتحاد العاصمة قد فاز ذهابًا 4-1، ليبلغ دور المجموعات بنتيجة 6-1، في مجموع المباراتين.

سجل المهاجم أمين محيوص، هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين الثالثة و14.

وفي مباراة أخرى صعد تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية للدور ذاته، بفوزه 3-1 على ضيفه فوسا جونيورز من مدغشقر.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين في مدغشقر قبل أسبوعين، انتهى بالتعادل دون أهداف، ليقتنص مازيمبي ورقة الترشح لمرحلة المجموعات.

وافتتح تشيكو أوشيندي واكوبانزا التسجيل لمصلحة مازيمبي في الدقيقة 30، لكن هيريسوا سانتترا أندريامامونجي، أحرز هدف التعادل لفوسا جونيورز في الدقيقة 40، حيث كان هذا التعادل كفيلًا بتأهل الضيوف لمرحلة المجموعات.

وشدد مازيمبي من هجماته في الشوط الثاني، ليعود واكوبانزا لهز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 56، فيما أضاف كوفي كوامي الهدف الثالث في الدقيقة 60.