تطورات الأزمة.. جينيراسيون يكذب مسؤولي نادي الزمالك ويغادر مصر دون لعب مباراة دوري الأبطال

أعلن نادي جينيراسيون فوت السنغالي في بيان رسمي مغادرة بعثة فريقه مصر، قبل ساعات من انطلاق مباراته أمام الزمالك المقرر لها مساء اليوم الأحد، بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء نص بيان النادي السنغالي الذي تم نشره على شبكة الإنترنت: ”فريق جينيراسيون فوت على وشك العودة إلى العاصمة داكار دون خوض مباراته أمام الزمالك في القاهرة في مباراة الإياب من الجولة الأخيرة المؤهلة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا“.

وأضاف: ”إدارة النادي رفضت الموافقة على تغيير موعد ومكان إجراء المباراة، وأرسلت جوابها في خطاب للاتحاد الأفريقي يؤكد أن طلب التأجيل لدواع أمنية كما ادعى الزمالك عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي شيء يستدعي هذا الأمر“.

وتابع البيان: ”نود التوضيح أن النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل مباراتنا لمدة 24 ساعة لدواع أمنية“.

وامتنع مندوب الفريق السنغالي عن التواجد في الاجتماع الفني الذي يقام قبل المباراة للاتفاق على تفاصيل المواجهة والقميص الذي سيرتديه كل فريق.

وعلق مادي توريه رئيس جينيراسيون فوت السنغالي على الأزمة في تصريحات لشبكة ”GFTV“ السنغالية، قائلًا: ”ننتظر قرار كاف النهائي حول المباراة، ليس لدي ما أقوله لمسؤولي الزمالك، إنهم لم يحترمونا طوال الفترة الماضية“.

في حين قال تالا فال مدير العلاقات العامة بالنادي السنغالي: ”لدينا محامٍ سيساعدنا في تلك الأزمة، الآن الأمر متروك لـكاف لإصدار حكمه النهائي“.

وكانت مباراة الزمالك وبطل السنغال قد تم تأجيلها من مساء السبت إلى اليوم الأحد، كما نقلت من استاد بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية.

ونشر الزمالك خطاب موافقة ”كاف“ على تأجيل ونقل المباراة، في الوقت الذي رفض مسؤولو النادي السنغالي تغيير موعد وملعب اللقاء، متمسكًا بالالتزام باللوائح التي تنص على ضرورة إخطار الفريق الضيف بأي تغيير يحدث قبل موعد المباراة بـ10 أيام، خاصة أن اللقاء سيقام في مدينة تبعد عن القاهرة بـ220 كيلومترًا.

ومن جانبه، تحدث عبدالمنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موقف الزمالك القانوني من رفض خصمه السنغالي خوض اللقاء بعد تأجيله.

وقال شطة في تصريحات إذاعية: ”الزمالك موقفه سليم تمامًا، وإذا لم يلعب بطل السنغال اللقاء سيعتبر منسحبًا، وتفرض عليه عقوبات وغرامات“.

وأضاف: ”الاتحاد السنغالي يعلم بتغيير موعد المباراة، فلماذا يتمسك جينيراسيون بعدم خوض اللقاء واعترض على تأجيله؟“.

وواصل: ”الأمر خارج عن إرادة مجلس الزمالك، فالأمن المصري هو من أبلغ الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجليها 24 ساعة، هذا الأمر يتكرر كثيرًا وتكون هناك مرونة من قبل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية حيال ذلك“.

واختتم: ”حكم مباراة الزمالك وبطل السنغال سيذهب إلى الملعب وينتظر 20 دقيقة، إذا لم ينزل الضيوف إلى أرض الملعب سيعلن هزيمتهم بنتيجة 2-0“.

يذكر أن جينيراسيون فوت فاز على الزمالك ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وكان يكفيه التعادل للتأهل إلى دور المجموعات.