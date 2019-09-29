فايلر مدرب النادي الأهلي المصري يهدد نجمي الفريق بالتجميد

دخل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي المصري، في صدام مع لاعبَي الفريق عمرو السولية ووليد سليمان، بسبب الاعتراض على تغييرهما في لقاء كانو سبورت بالأمس في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”السولية وسليمان اعترضا بشدة علي تغييرهما في لقاء كانو سبورت، إذ رفض السولية مصافحة الجالسين على الدكة وتحدث ببعض الكلمات غير الواضحة للتعبير عن غصبه من الخروج المبكر، خاصة أنه يخشى على مكانه في التشكيل الأساسي في ظل وجود حمدي فتحي والمالي ديانغ“.

وأضاف المصدر: ”وليد سليمان كان أكثر غضبًا من عمرو السولية وتحدث على الدكة بغضب لفترة طويلة مع شريف إكرامي، وبعد انتهاء اللقاء ذهب لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، واعترض على خروجه المبكر من اللقاء“.

وتابع: ”فايلر بمجرد أن علم بما فعله السولية وسليمان عنفهما بشدة وأكد أنه لن يسمح بأي اعتراض على قراراته الفنية، ومن سيتمرد على الجهاز الفني سيكون مصيره التجميد على الدكة طوال الموسم مهما كان اسمه وحجمه في الفريق، وأكد أنه لن يبرر لأي لاعب سبب تغييره أو خروجه من القائمة“.

وأردف المصدر: ”فايلر طلب من سيد عبدالحفيظ توقيع عقوبة مالية على الثنائي وفقًا للائحة الفريق، من أجل فرض حالة من الانضباط خلال الفترة المقبلة“.