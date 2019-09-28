أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت.. 4-0 لـ“الفريق الأحمر“ (فيديو)

سجل المالي آليو ديانغ الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره كانو سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن مرحلة الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 48 يسجل جونيو أجايي الثاني للفريق الأحمر من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 54 يسجل حسين الشحات الثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 89 يسجل صلاح محسن الهدف الرابع للأهلي.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية أو الخسارة بهدف من أجل التأهل لدوري المجموعات، بعدما فاز بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب في غينيا الإستوائية.

ويدخل الأهلي بمعنويات جيدة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها التتويج بالسوبر المحلي مؤخرًا بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري، الإثنين الماضي، لذا فإن معنويات لاعبي الأهلي والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر تبدو عالية للغاية.