مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. والأهلي ضد كانو سبورت في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة ضمن انطلاق جولة جديدة أبرزها ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:
الدوري الإنجليزي:
شيفيلد يونايتد VS ليفربول، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.
تشيلسي VS برايتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.
توتنهام هوتسبير VS ساوثهامبتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 11.
إيفرتون VS مانشستر سيتي، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.
الدوري الإسباني:
أتلتيكو بلباو VS فالنسيا، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
خيتافي VS برشلونة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
أتلتيكو مدريد VS ريال مدريد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
الدوري الإيطالي:
يوفنتوس VS سبال، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.
سامبدوريا VS إنتر ميلان، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.
ساسولو VS أتلانتا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.
الدوري الألماني:
لايبزيغ VS شالكه، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
بادربورن VS بايرن ميونخ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.
هوفنهايم VS بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 13.
بروسيا دورتموند VS فيردر بريمن، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.
الدوري الفرنسي:
ليون VS نانت، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.
بوردو VS باريس سان جيرمان، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.
نيس VS ليل، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.
ميتز VS تولوز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.
أنغيه VS إميان، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.
ريمس VS ديغون، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.
الدوري السعودي:
الفيصلي VS العدالة، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 2.
الحزم VS ضمك، الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، 17:35 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 1.
الرائد VS الفيحاء، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 1.
الدوري المصري:
نادي مصر VS أسوان، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD 2.
المقاولون العرب VS سموحة، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD 1.
الدوري القطري:
الشحانية VS الدحيل، الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، 16:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 2.
الأهلي VS الريان، الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، 16:50 بتوقيت القاهرة على قناتي الكأس HD 1 وbeIN SPORTS HD.
الغرافة VS السيلية، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.
قطر VS الخور، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأسHD 2.
دوري أبطال أفريقيا:
الأهلي المصري VS كانو سبورت من غينيا الاستوائية، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.