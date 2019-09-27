مباراة الأهلي ضد كانو سبورت.. وليد أزارو يعود لقيادة الأحمر ومقترح لمواجهة ريال مدريد

سيمنح رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري فرصة للمهاجم المغربي وليد أزارو للمشاركة للمرة الأولى منذ تولّي القيادة الشهر الماضي لتعويض غياب مروان محسن للإصابة عند مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في إياب دورالـ 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، غدًا السبت.

وأُصيب محسن مهاجم مصر الأساس في وجهه خلال الفوز 1/0 على سموحة في الجولة الأولى للدوري الممتاز، وسيغيب نحو 5 أسابيع مما يفتح الباب أمام أزارو العائد من إصابة والذي يواجه انتقادات بداعي إهدار فرص سهلة.

وكان أزارو هداف الدوري المصري في الموسم قبل الماضي قبل تراجع مستواه وسط تكهنات حول رحيله قبل انطلاق الموسم الجديد، لكنه استمر في التشكيلة مع فشل بيعه.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن أزارو سيبدأ أساسيًا في الهجوم بجانب جونيور أجايي خلال مهمة تبدو سهلة للأهلي الذي فاز 2/0 في لقاء الذهاب خارج أرضه.

وفي سياق آخر تواصل وفد من الأهلي في إسبانيا مع مسؤولي ريال مدريد للاتفاق على مباراة ودية مع بطل أوروبا 13 مرة تقام في وقت لاحق في سانتياغو برنابيو.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت:“تطرق الحوار بين الوفد برئاسة خالد مرتجي وإميليو بوتراغينيو (رئيس العلاقات الدولية في ريال مدريد) إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد يتم تحديدها في وقت لاحق“.

وفاز الأهلي 1/0 على ريال مدريد في آخر مواجهة ودية بينهما في القاهرة العام 2001.