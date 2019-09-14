الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على كانو سبورت من غينيا الإستوائية، في إطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة أون سبورت.

ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب التي تقام في مصر يوم 27 سبتمبر.

ولم يسبق للأهلي أن قابل كانو سبورت من قبل.

وأعلن الأهلي، رسميًا، غياب مهاجمه المغربي وليد أزارو عن المباراة لمعاناته من الإصابة بجزع في الركبة.

وهذه أول تجربة لفايلر، مدرب أندرلخت البلجيكي السابق في أفريقيا، ويأمل أن تكون بدايته موفقة رغم المخاوف من التأثر بالهطول المتوقع للأمطار.

وتولَّى السويسري فايلر قيادة الأهلي قبل نحو أسبوعين خلفًا لمارتن لاسارتي ويأتي على رأس أولوياته التتويج بلقب دوري الأبطال الغائب منذ 2013.

وتنتظر فايلر مواجهات صعبة في بداية مشواره إذ يواجه الغريم الأزلي الزمالك على كأس السوبر المصرية يوم 20 هذا الشهر ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام سموحة.