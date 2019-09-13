القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على كانو سبورت في غينيا الاستوائية، غدًا السبت، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتولى السويسري فايلر قيادة الأهلي قبل نحو أسبوعين خلفًا لمارتن لاسارتي، ويأتي على رأس أولوياته التتويج بلقب دوري الأبطال الغائب منذ 2013.

وهذه أول تجربة لفايلر، مدرب أندرلخت البلجيكي السابق، في أفريقيا ويأمل أن تكون بدايته موفقة رغم المخاوف من التأثر بالهطول المتوقع للأمطار.

وشاهد فايلر وطاقمه آخر مباراة لكانو سبورت للتعرف إلى المنافس، وقال موقع الأهلي على الإنترنت إن المدرب ركز في التدريبات على الكرات الثابتة والتمريرات العرضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

ستتم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أون سبورت.