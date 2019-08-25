مرتضى منصور: مستاء من أداء لاعبي الزمالك ضد ديكاداها.. وهذا موقفنا من ضم وليد أزارو (فيديو)

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن عدم رضاه عن مستوى الفريق الأبيض، رغم الفوز 6-0 على ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.

وانتقد مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية، حالة الاستهتار والأنانية المفرطة بين اللاعبين، مؤكدًا أن المدرب الجديد الصربي ميتشو نقل هذا الأمر للاعبين في غرف خلع الملابس عقب المباراة.

”أوصلت رسالة للاعبين بغضبي من الأداء، وهناك لاعبون تعمدوا تسجيل الأهداف بشكل فردي، وأضعنا فرصة تسجيل 15 أو 16 هدفًا“.

وقال: ”جميع مباريات الزمالك ستكون في ملعب بتروسبورت باستثناء مباراة المقاصة في كأس مصر، ومن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون مباريات الفريق في استاد القاهرة“.

وأضاف: ”رحيل ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خسارة. لقد عرضت عليه بشكل شخصي تولي منصب المدير التنفيذي للأبيض“.

وتابع: ”اللجنة الحالية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، محترمة، وأثق فيها كثيرًا ويجب أن يحظوا بالدعم المطلوب“.

وتمنى مرتضى تشديد العقوبات على مراقبي المباريات، من أجل مراعاة ضمائرهم في كتابة تقارير أحداث المواجهات، منوهًا أن الزمالك أول من طالب بتطبيق تقنية الفيديو.

وشدد: ”لجنة المسابقات يجب أن تهتم فقط بتنظيم البطولات، وأن يكون توقيع العقوبات من جانب لجنة الانضباط، أما فيما يخص رؤساء الأندية، فهناك أمور أخرى تخصهم طبقًا لقرار المحكمة الإدارية“.

وأكد مرتضى منصور أن الغاني الراحل أجوجو ليس لديه أسرة لتوصيل بقية المستحقات المالية لها.

وكشف رئيس الزمالك أن الفريق لن يتعاقد مع لاعبين جدد، مؤكدًا أن أيمن حفني يصر على الرحيل، لكن هناك صعوبة في إعارته بسبب عامل السن.

أما فيما يخص بهاء مجدي وعماد فتحي، فشدد مرتضى على أنهما قريبان من المصري البورسعيدي، وإذا لم يرحلا فسيتم قيدهما مع الأبيض.

واستطرد: ”لا نفكر في ضم المغربي وليد أزارو، لأن القائمة الحالية مليئة باللاعبين الأجانب“.

وتابع مازحًا: ”إذا أردت التعاقد مع أزارو فلا بد أولًا أن أشتري الجن الذي كان يتعامل معه في الموسم الماضي“.

وأكد: ”الزمالك يمتلك عدة لاعبين مميزين في النواحي الهجومية، وعودة خالد بوطيب ستكون قريبة بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به“.

وأتم: ”أنا لا أضم أي صفقة من النادي الأهلي، وقائمة اللاعبين الأفارقة في الزمالك مكتملة“.