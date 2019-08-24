هدف مباراة الزمالك وديكاداها.. 1-0 لـ“الفريق الأبيض“ (فيديو)

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.. في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على ديكاداها بطل الصومال، بسباعية دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة الأفريقية، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضي، على ستاد برج العرب.

تُعد مباراة الزمالك اليوم، هي الأولى التى سيقودها الصربي ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“، المدير الفني الجديد للأبيض، الذي تولى المهمة الفنية للفريق، خلفا لطارق يحيى، الذي تولى القيادة الفنية للفريق بصفة مؤقتة في مباراة الذهاب.