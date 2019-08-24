التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد ديكيداها في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي الزمالك المصري لبلوغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عندما يلاقي ديكيداها بطل الصومال، في إياب مباريات دور الـ32، اليوم السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة الزمالك مع ديكيداها على قناة On Sport HD.

واكتسح الزمالك منافسه في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة.

وهذه أول مباراة للزمالك تحت قيادة مدربه الجديد، الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش ”ميتشو“.

ومن المتوقع أن يعتمد ميتشو على هذه التشكيلة أمام ديكيداها:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.