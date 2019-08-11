النادي الأهلي المصري يعود بفوز كبير على اطلع بره بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وضع النادي الأهلي المصري، قدمًا في الدور الثاني بدوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه 4/0 على مضيفه نادي اطلع بره من جنوب السودان.

وتقدم التونسي علي معلول، بالهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وأضاف المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 32.

وعاد أزارو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 48.

وسجل أحمد الشيخ الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 91.

ويملك الأهلي 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا (رقم قياسي)، لكن آخرها يعود للعام 2013.

وتقام مباراة الإياب يوم 23 أغسطس الحالي في مصر.