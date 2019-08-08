تشكيل النادي الأهلي ضد ”اطلع برة“ في دوري أبطال أفريقيا

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، على الدفع بالقوام الرئيس للفريق في مباراة اطلع برة المقرر لها، الأحد المقبل، باستاد الجيش المصري ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت التدريبات الأخيرة، عن أن المدير الفني سوف يدفع بالتشكيل الأساسي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول

حمدي فتحي وعمرو السولية ومجدي أفشة

ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.

ويستضيف الأهلي فريق اطلع برة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف متفرج، على أن يقام لقاء العودة في مصر أيضًا.

وكان الأهلي حصد لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بعد تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.

يُذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب المسابقة القارية ”8 مرات“ يسعى لحصد اللقب للمرة الأولى منذ 2013.