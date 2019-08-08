الترجي التونسي يعلق على قرار ”كاف“ بتتويجه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا

‬قال الترجي التونسي، إن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماده بطلًا لدوري أبطال أفريقيا أنصفه، وأكد أحقيته بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

واعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي الوداد المغربي خاسرًا؛ بعد رفضه مواصلة اللعب في مباراة إياب الدور النهائي، التي أقيمت في مايو أيار على استاد رادس.

وقال وليد العارم، المسؤول بالترجي لوسائل إعلام: ”الترجي بطل أفريقيا للمرة الثانية على التوالي باستحقاق.. في الأعوام العشرة الأخيرة سيطر الفريق على دوري أبطال أفريقيا ببلوغه المباراة النهائية في خمس مرات أحرز خلالها اللقب في ثلاث مناسبات“.

وأضاف: ”لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أنصفتنا ومنحتنا حقنا..كنا أفضل من الوداد على الملعب وخارج الملعب“.

وفي مباراة الإياب المثيرة، تقدم الترجي بهدف قبل أن يدرك الوداد التعادل، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل قبله؛ مما أثار احتجاجات الفريق المغربي.

وطالب الوداد بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنه فوجئ بغيابها في استاد رادس، ليزداد غضبه ويرفض العودة لاستئناف المباراة.

وبعد توقف استمر حوالي ساعتين، تم منح الترجي صاحب الأرض الكأس وميداليات الفريق الفائز، لكن طُلب منه إعادتها بعدما قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة على ملعب محايد؛ بداعي وجود ”ظروف غير آمنة“.

وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي ”لا تملك سلطة“ إعادة النهائي وأبطلت القرار.

وسيشارك الترجي في كأس العالم للأندية في قطر، نهاية العام الحالي.

وأصبح الترجي ثالث فريق يحتفظ باللقب القاري، بعد فوزه بالبطولة العام الماضي.