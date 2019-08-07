”كاف“: تأجيل كأس السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى (شاهد)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين نادي الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى.

ولم يستقر الاتحاد الأفريقي على الموعد الجديد، في ظل ارتباطات الأندية بالمشاركات المحلية والأفريقية.

يذكر أن كاف قرر يوم الأربعاء تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكانت أزمة قد حدثت بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VARوقرر كاف بعد المباراة إعادتها على ملعب محايد قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية التي أعادت الاختصاص للجنة التنفيذية التي وجهت اللقب نحو تونس.

لكن فريق الوداد قرر الاستئناف على قرار لجنة الانضباط ما يعني اضطرار الاتحاد الأفريقي للانتظار مزيدًا من الوقت لإصدار قراره النهائي غير القابل للاستئناف.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد في السابق موعد كأس السوبر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من الشهر الجاري.