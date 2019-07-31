تقارير:‎ المحكمة الرياضية تُلغي قرار ”كاف“ بإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان قرارها بقبول الاستئنافين المقدمين من ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت المجكمة إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ القاضي بإعادة المباراة لكنها لم تحسم في مصير اللقب، ما يعني أن اختصاص البت في أحداث هذه المباراة من اختصاص اللجنة التأديبية للكاف.

وبناء على القرار، فإن محكمة التحكيم الرياضي قبلت استئناف نادي الوداد والترجي، واللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي هي من يحق لها الحسم في هذا الملف بمنح اللقب لأحد الفريقين أو إعادة المباراة لأنه ليس من اختصاصات TAS/CAS.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد أعلن، اليوم الأربعاء، تتويجه رسميًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، وفقًا لحكم المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، نبأ عاجلًا قالت فيه ”رسمي: الكاس يعلن الترجي التونسي بطل أفريقيا“.

جلسة الاستماع ومرافعات المحامين بمقر المحكمة الرياضية الدولية انتهت منذ يومين.

وكان الاتّحاد الأفريقي قد اتخذ قرارًا يقضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي والوداد، بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد ‘الفار’.

وقرر الكاف إعادة المباراة في ملعب خارج الأراضي التونسية، كما تقرّر اعتماد نتيجة مقابلة الذهاب في المغرب.

ولكن تحول الملف إلى المحكمة الرياضية في القضية للفصل في القضية بعد تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي بعدم إعادة المباراة، على أن يُسحب الكأس والميداليات من الترجي وتُمنح له.

في المقابل، رفض الترجي الرياضي إعادة اللقاء كذلك، كما رفض رد الكأس والميداليات للاتحاد الأفريقي.

يُذكر أن الحكم بكاري غاساما ألغى مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق التونسي بهدف دون مقابل، وسط مطالبة من لاعبي الوداد بالرجوع إلى تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف للفريق المغربي، وفوجىء مسؤولو الوداد بأن التقنية لا تعمل فرفضوا استكمال اللعب.

وانتظر الحكم طويلًا داخل الملعب، وتدخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، دون جدوى ولم يقتنع مسؤولو الوداد، وتمسكوا بقرار عدم استكمال اللعب، ليُنهي الحكم اللقاء، ثم تم تتويج الترجي التونسي باللقب، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة على ملعب محايد.

ويعد اللقب هو الرابع في تاريخ نادي الترجي، والثاني على التوالي.

وبذلك، يلتقي الترجي في مباراة السوبر الأفريقي مع نادي الزمالك، بصفته بطلًا للكونفدرالية الأفريقية.