فيفا: أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خضع للاستجواب في فرنسا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس صباح اليوم الخميس.

وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقّت تقارير من عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أُقيل فهمي من منصبه.

وقيل ضمن المزاعم أن أحمد أجبر الاتحاد الأفريقي على شراء ملابس رياضية عبر شركة فرنسية بدلًا من الحصول عليها مباشرة من المصانع وبأسعار مضخمة.

وأصدر الفيفا بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق“.