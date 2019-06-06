يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية: قرار كاف بإعادة مباراة الترجي والوداد ”مهزلة“ (شاهد)

وصف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي بـ“المهزلة“.

وانتقد رئيس الحكومة التونسية القرار، لا سيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسي.

وكان مستشار رئيس الكاف الجزائري هادي هامل أكد أن ”شروط اللعب والأمن لم تكن متوفرة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة. بالتالي ستعاد المباراة على أرض خارج تونس“.

وكتب يوسف الشاهد عبر ”تويتر“، ”إثر مهزلة الكاف، تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به في العالم ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته“، مضيفًا: ”تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة“.

وأضاف: ”لن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية (ناد تونسي)“.